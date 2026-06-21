俳優の舘ひろし（76）が21日放送のTBS系「日曜の初耳学」（日曜後10・00）に出演。俳優の柴田恭兵（74）と共演し、大ヒットした日本テレビ系のドラマシリーズ「あぶない刑事」について語った。インタビュアーの塾講師でタレントの林修から「振り返ってどうですか？」と聞かれた舘は「あぶない刑事っていう作品は柴田恭兵君の物だと思います。あのフォーマットというか、あのスタイルを作り上げたのは恭さまだと思います」と語