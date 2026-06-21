指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・＝LOVEが20日、21日の2日間、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で＝LOVE STADIUM LIVE『Beyond “KYUN”』を開催した。両日ともチケットは完売し、計13万2000人を動員。グループ史上最大規模の公演を成功させるとともに、2027年1月に東京ドームで単独公演を行うことを発表し、ファンを沸かせた。【写真多数】ファン熱狂のステージショットを公開＝LOVEは昨年2月にリリースした「と