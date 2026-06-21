元「KAT−TUN」の俳優・亀梨和也（40）が、21日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演し、グループ時代のイメージや活動方針について語った。亀梨、赤西仁、田口淳之介、田中聖、上田竜也、中丸雄一の6人で01年に結成され、06年にCDデビュー。デビュー当初のキャッチフレーズは「ブラック＆ワイルド」。キラキラな王子様路線とは一線を画し、ちょっとやんちゃな少年たちという雰囲気を醸し出し