【ワシントン共同】トランプ米大統領は21日、レバノンの親イラン民兵組織ヒズボラを念頭に「イランは代理勢力が問題を起こすのを直ちにやめさせなければならない」と交流サイト（SNS）に投稿し、措置が講じられなければ再攻撃すると警告した。