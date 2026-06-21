テレビアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』第2クールが2026年10月より放送されることが決定した。あわせて、第2クールの物語の方向性をうかがわせるティザービジュアルを公開され、第2クールでプロダクションわんすもあに加入する新木あさひ（CV:根本京里）のキャラクター情報も解禁となった。また、Episode12で披露されたリリィとルルのユニット曲「マジカルランデブー」も、各音楽配信サービスにて配信がスタートした。【画像