オートバイのチェコGPで疾走する小椋＝21日、チェコ・ブルノ（ロイター＝共同）オートバイの世界選手権シリーズ第9戦、チェコ・グランプリ（GP）は21日、チェコのブルノで決勝が行われ、最高峰のモトGPクラスで小椋藍（アプリリア）が2位に入った。表彰台は3位に入った5月のフランスGP以来で今季2度目。マルク・マルケス（スペイン、ドゥカティ）が今季2勝目を挙げた。（共同）