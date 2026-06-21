女優の星野真里（44）が今年の日本テレビ「24時間テレビ」（8月29、30日）でチャリティーランナーを務めることが21日、発表された。同日放送の「GoldenSixTONES」（日曜後9・00）に出演し「今年の24時間マラソン、私が走らせていただきます」と語った。今年のテーマは「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。テレビ関係者は「星野さんの生き方は今回のテーマはまさにピッタリ。家族の絆を胸に走ってくれるはず。その姿