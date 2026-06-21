ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」は第２４回「軍師官兵衛！」が放送された。謀反を起こした荒木村重（トータス松本）が窮地に。妻だし（山谷花純）が家臣を守るために覚悟を決めるように迫ると、「この命に代えても、そなたのことは守る。何も案ずるな」と約束し…一族と家臣を置いて逃走した。だしは「おのれ村重！」と床をかきむしって怒り、捕らわれた。絶世美女が毅然とした態度で最期を迎えたと伝わる京・六条河原の惨