6月21日に放送されたABEMAの婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』第2話にて、元警察官の金髪マッチョ男性と24歳のモデル美女が、デート中に互いにアイスを食べさせ合うなど、甘いひとときを過ごして急接近を果たした。【映像】お互いにアイスを食べさせ合う一部始終同番組は、“20代ガール”と“30代レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格 結婚で一番大事な条