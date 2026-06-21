メキシコのモンテレイで行われた2026W杯グループF第2節日本対チュニジアの一戦は4-0とサムライブルーの快勝に終わった。スコアが動いたのは4分のこと。開始早々に鎌田大地が得点を挙げ、31分には上田綺世が素晴らしいミドルシュートを沈めて追加点。その後も日本の時間が続き、最終的には4ゴールと大量得点で日本が今大会初の白星を挙げた。同日に行われたオランダ対スウェーデンはオランダの勝利に終わっており、グループFは上か