バーチャルシンガー・ＨＡＣＨＩが２１日、都内で行われた「ＲＫＭｕｓｉｃＦｅｓ．２０２６」に出演した。この日は昼夜２公演が行われたが、夜公演では黄色のペンライトに染まった会場に登場し「改めて皆さん、こんはち〜」とあいさつ。「夜公演はちょっとしっとりめなＨＡＣＨＩのライブをお届けするので、ついてきてください」と呼びかけ「Ｒａｉｎｙｐｒｏｏｆ」など４曲を持ち味のシルキーボイスで聴かせ、会場のフ