お笑いタレント・有吉弘行（52）が21日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。X（旧ツイッター）で他のユーザーの投稿を見なくなった理由について語る場面があった。番組でXの話題になると、有吉は「もう変わってしまったよなぁ…」とポツリ。「今は小銭儲けの人が多いんだろう?そういうことだよね。それで戦ったりするんでしょう、あおったりとか」と、ツイッター時代から変わってしまっ