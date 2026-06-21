第79回カンヌ国際映画祭で最優秀女優賞に輝いた岡本多緒さん（41）が20日、映画『急に具合が悪くなる』（公開中）の公開記念舞台挨拶に登場。映画撮影時のエピソードを語りました。映画は、介護施設で理想のケアの在り方を探求するマリー＝ルーと、独創的な舞台演出家で、がん患者である真理が偶然出会い、友情を超えた絆で結ばれていく物語。カンヌ国際映画祭で、マリー＝ルーを演じたヴィルジニー・エフィラさんと真理を演じた岡