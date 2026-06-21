ボートレース下関の「オープン７周年記念モーヴィ下関杯」が２１日、開幕した。高野心吾（３７＝愛知）は初戦の４Ｒ、４コースからまくり差したが、３コースから差した村上功祐には届かず。１周２Ｍも先に回られてリードを広げられたが、そこからがすごかった。２周１Ｍで渾身の差しを叩き込むと、ＢＳ並走から伸ばして２Ｍ先マイ、逆転で１着。注目機４０号機を相棒に持つ村上を「抜き」での勝利とあって、価値は大きい。後半