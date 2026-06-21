中国農業農村部の最新の営農状況モニタリングによれば、中国全国の夏まき穀物の作付け進捗率は現在までに7割近くに達しました。食糧主要産地では今年、種と肥料の同時播種技術の普及に力が入れられて、栽培の質を有効に向上させたとのことです。河南省は現在までに、夏の主要作物の集中播種がほぼ完了しました。河南省は今年、落花生の畝立て（うねたて）栽培や秋作物の灌水（かんすい）同時施肥などの新技術の普及に注力しており