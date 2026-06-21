占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年6月22日から6月28日の運勢を西洋占星術で占います。幸運の星・木星が、ギリギリかに座、星座と星座の境界線の上に向かいます。星占いでの星の動きは、星座を移る前後にもっとも大きく、強く働くと言われているため、今週は12星座すべてがこの影響を受けるでしょう。太陽もかに座へ入宮、これを受けて、てんびん座に上弦の月がかかります。簡単に言えば、“動け！”