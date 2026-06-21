［北中米W杯グループステージ第２節］日本 ４−０ チュニジア／６月20日／エスタディオ・モンテレイ日本がチュニジアに４−０と圧勝した試合で、CBの冨安健洋がプレー中に思わず拍手を送る場面があった。日本が２−０で迎えた56分だ。組み立ての局面で、ボランチの佐野海舟がボールを持つ。そこにチュニジアの複数選手が詰めてくると、佐野は“ヒョイッ”とヒールパスで局面を打開したのだ。あのエリアでボールを失えば、一