タレントの王林（28）が21日放送のTBS系「日曜の初耳学」（日曜後10・00）に出演。9歳の時から大ファンの俳優を明かした。この日、塾講師でタレントの林修がインタビューしたのは俳優の舘ひろし。王林は「9歳の時からずっと好きなんですよ。この世で舘さん以上に愛した男はいない」と力説。お笑いコンビ「ハライチ」澤部佑から「まだ長いよ人生」と言われながらも「本当にもう！」と力説していた。