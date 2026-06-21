【競馬】3歳未勝利（6月21日／阪神競馬場・ダート1800メートル）【映像】「遅れてきた怪物ホース」“末脚爆発”で圧勝の一部始終21日の阪神3R・3歳未勝利戦は、初出走のボーントゥウォリア（牡3、栗東・奥村豊）が7馬身差で圧勝。デビュー戦からインパクト抜群のレースを見せた同馬の今後に、ファンも大きな期待を寄せている。父シニスターミニスターのボーントゥウォリアが、阪神ダー