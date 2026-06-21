バーチャルガールズユニット「ＫＭＮＺ」（ケモノズ）が２１日、都内で行われた「ＲＫＭｕｓｉｃＦｅｓ．２０２６」に出演した。大トリで登場し、この日一番の大歓声で迎えられた３人。ＴＩＮＡは「こんばんは〜。ＫＭＮＺです。音楽に乗って楽しんで行ってください！」と呼びかけ、ＬＩＴＡも「ここで最後の最後になるので、後悔しないように。私たちＫＭＮＺ、破壊を得意にしていまして、今日はここ（会場）を更地にしま