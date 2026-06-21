◆バレーボール▽女子ネーションズリーグ（ＮＬ）１次リーグ第２週フィリピン大会日本０―３（２１―２５、２３―２５、１８―２５）イタリア（２１日、フィリピン・マニラ）１次リーグが行われ、世界ランク６位の日本は２０２４年パリ五輪金メダルで昨年大会覇者の同１位・イタリアに０―３で敗れ、２連敗（６勝）を喫した。第１セット（Ｓ）はアウトサイドヒッター（ＯＨ）石川真佑主将（エジザジュバシュ）、佐藤淑乃