◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１―２阪神（２１日・横浜）ＤｅＮＡは打線が好機を生かし切れず、交流戦ラストのロッテ戦（１４日）から３連敗。６月の月間成績は３勝１１敗となり、５月（１０勝１４敗２分け）に続いて月間負け越しが決まった。今季成績は２６勝３８敗２分けで、借金は最多の１２。セ防御率トップの高橋に対し、得点圏に３度走者を進めたが、得点は７回１死一、三塁から併殺崩れで奪った１点だけ。試合後、相