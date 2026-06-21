歌手の田原俊彦さん（65）が20日、82枚目のシングル『ナニコレ最高!!!』の発売記念イベントを開催。ライブでのこだわりを明かしました。約1200人を前に、最新曲から1982年発売の『原宿キッス』など懐かしの楽曲を含む全7曲を披露した田原さん。『LIFE IS A CARNIVAL』のイントロでは、「祭りだー！」と叫んで盛り上げ、キレキレのダンスでファンを魅了しました。MCでは「皆さんこんにちは。梅雨入りー！雨降りすぎー！」と挨拶し