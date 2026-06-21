「ファーム・西地区、オリックス２−３阪神」（２１日、豊中ローズ球場）阪神が九回に試合をひっくり返し、逆転勝ち。サッカーＷ杯日本代表のチュニジア戦とほぼ同時に始まった一戦を制した。先発の下村は７回１安打無失点。七回１死から森友に中前打を許すまで無安打に封じる快投だった。打線は１点を追う九回、１死二、三塁から代打・コンスエグラが逆転の２点中前適時打。値千金の一打で勝利をつかんだ。試合後の平田２