■バレーボール ネーションズリーグ2026 女子予選ラウンド 日本 0 ー3 イタリア（日本時間21日、フィリピン）【日程・結果】VNL勝負の日本ラウンドは“大阪”に決定 ！ 女子は7月8日、男子は7月15日からスタート五輪と世界バレーに並ぶバレーボールの世界三大大会の一つ、ネーションズリーグ。前回、4位の女子日本代表（世界ランク6位）はイタリア（同1位）にセットカウント0ー3（21ー25、23ー25、18ー25）で敗れ、2連敗。大会通算