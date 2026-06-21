[6.20 W杯F組第2節 日本 4-0 チュニジア モンテレイ]危なげなく試合を終えた。日本代表GK鈴木彩艶(パルマ)は21日の北中米ワールドカップ・グループリーグ第2節チュニジア戦で無失点に貢献し、4-0の快勝を支えた。相手に決定機らしい決定機を与えなかった守護神は「最後まで集中を切らさず、非常に引き締まった良いゲームだった」と胸を張った。グループリーグ突破へ向けて勝利が求められた一戦だった。初戦オランダ戦で勝ち点1