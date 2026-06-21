[6.20 W杯F組第2節 日本 4-0 チュニジア モンテレイ]ボランチ不安説を一蹴するかのような大車輪のパフォーマンスだった。日本代表MF田中碧(リーズ)は初戦オランダ戦に出番がなく、第2戦チュニジア戦で今大会初先発初出場。それでも前半4分、持ち味のボックス内への走り込みで先制点の起点を担うと、後半24分には鮮やかな縦パスで3点目を演出し、際立つ存在感を見せた。「それなりに緊張感はあったし、僕と(板倉)滉くんは前回出て