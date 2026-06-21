[6.20 W杯F組第2節 日本 4-0 チュニジア モンテレイ]日本代表DF鈴木淳之介(コペンハーゲン)がW杯第2戦チュニジア戦の後半28分、左ウイングバックで途中出場し、A代表デビューを果たした。無失点に抑えた試合後には「しっかり勝てたことが嬉しいし、こういう大きな大会でデビューできたことが嬉しい」と初々しい笑みを見せた。高校時代まではボランチが主戦場で、現在はCBを本職とする鈴木だが、今年3月のイングランド戦などで