チュニジア代表DFアリ・アブディが0-4で敗れた日本代表戦後、チュニジアサッカー連盟(FTF)やサブリ・ラムシ前監督への批判を語った。フランスメディア『RMCスポーツ』や中東メディア『アルアラビ』が伝えている。チュニジアはAFCON(アフリカ選手権)でベスト16敗退に終わるとサミ・トラベルシ監督を解任し、今年1月にラムシ監督の就任を発表。AFCONで主将を務めたMFフェルジャニ・サッシといったベテランが複数外れるメンバー変