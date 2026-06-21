浦和レッズFW小森飛絢が21日、インスタグラム(@hiirokomori)を通じて娘が誕生していたことを公表した。この日は父の日。小森は「報告するタイミングを逃してしまい今更ですけど約9か月前に娘が産まれ父になりました!より一層頑張ります!」とインスタグラムに投稿した。小森はJ1百年構想リーグで9試合3得点。「#お父さんいつもありがとう #お父さんのように頑張るぞ」とハッシュタグで決意を綴った。