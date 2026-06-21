水戸ホーリーホックは21日、DF牛澤健(25)がいわきFCへ期限付き移籍することを発表した。期間は2027年6月30日までとなり、水戸と対戦する公式戦には出場できない。牛澤は今季7試合に出場した。クラブを通じて「プロキャリアを水戸ホーリーホックでスタートし、このクラブでプレーできたことを誇りに思っています。この2年半、言葉では表すことができないほどの経験をさせてもらいました。どんなときでも応援してくださったファ