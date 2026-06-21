【モスクワ共同】ロシアが一方的に併合したウクライナ南部クリミア半島に創設した行政機関のトップは21日、一般向け燃料販売を停止すると発表した。ウクライナ軍がロシア国内の製油所を攻撃し、クリミア半島でも販売が制限されていた。