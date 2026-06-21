【ビュルゲンシュトック共同】バンス米副大統領は21日、イランと仲介国を交えた4者協議の冒頭で、イランが中東地域の不安定化要因だったと主張しつつ「誰もが協力し合い、平和と繁栄を促進する未来を見据えていく」と語った。