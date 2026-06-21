元「KAT−TUN」の俳優・亀梨和也（40）が、21日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演し、グループ時代の自分について語った。亀梨和也、赤西仁、田口淳之介、田中聖、上田竜也、中丸雄一の6人で01年に結成され、06年にCDデビュー。亀梨、上田、中丸の3人体制になった昨年3月いっぱいで解散し、11月に最後のコンサートを行った。番組では、亀梨のライブ映像を紹介。「今日は全身で愛し合おう