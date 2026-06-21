ボートレースまるがめの「スカパー！ＪＬＣ杯争奪ルーキーシリーズ第１４戦」は２１日、予選２日目が行われた。宮崎心之介（２４＝埼玉）はこの日４、３着。「悪くないけど、乗り心地がきてない」と１０号機の仕上がりにやや不満顔だ。埼玉支部期待のホープで前節、地元・戸田で初優出（２着）を決めた。２０２６年後期適用勝率は４・７４。前期の２・６７から確かな成長曲線を描く。「事故パンから解放されたのが大きい。思