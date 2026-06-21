6月28日21時放送の『Golden SixTONES』（日本テレビ系）は、ゲストに中森明菜が登場する。日本テレビのバラエティー番組出演は約20年ぶりとなる中森が、ロケ先の韓国でSixTONESと共演を果たす。【写真】中森明菜、約10年ぶりのニューシングル「ごめんと、すきと、」7.1発売完売のツアー追加公演も発表今回は、番組初となる海外ロケin韓国。SixTONESが韓国の地で、思いきり楽しみ尽くす。“そらジローVSポロロ”という日韓