本拠地オリオールズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、本拠地オリオールズ戦に「1番・DH」で先発出場し、今季16号ソロを放った。前日の同カードは、育休取得のため欠場。後に自身のインスタグラムで第2子が誕生したことを報告していた。中継でもレポーターがベンチ脇からこの情報を伝えたが、この時まさかの映り込みをしてくる同僚がいた。第2子の誕生を報告した翌日、自ら祝砲を放った。0-3とリ