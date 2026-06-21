今シリーズでは、技術の発展が著しい中国におけるAI技術を悪用した社会問題の数々を紹介している。今回お伝えする内容は、これまでの技術を応用した犯罪の実例である。 シリーズ第1回では、ある声優の人生を狂わせた「音声窃盗ビジネス」を紹介した。 当人の音声をAIによってディープラーニングすることによって、本人の声そっくりのナレーションを作ることのできるソフトが密売され、本人の収