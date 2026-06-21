［北中米W杯グループステージ第２節］日本 ４−０ チュニジア／６月20日／エスタディオ・モンテレイ日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ第２節でチュニジアと対戦し、４−０で圧勝を飾った。この試合で公式戦では約２年ぶりに先発した冨安健洋は圧巻のプレーを披露。対峙した相手の10番ハンニバル・メジブルを封じ込め、攻撃では多彩なキックで基点となった。後方から見ていた鈴木彩艶もそのプ