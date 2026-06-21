日本テレビ系特番「24時間テレビ49−愛は地球を救う−」（8月29日、30日）でマラソンに挑戦するチャリティーランナーが女優の星野真里（44）に決まったことが21日、分かった。同特番でチャリティーパートナーを担うSixTONESのレギュラー番組「Golden SixTONES」（日曜午後9時）内で発表された。この日星野は番組内の「筋トレしながらきんに君or春日を探せ」のコーナーに出演。また、番組ではランナーが今日発表であることを予告。