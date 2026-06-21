福島・郡山市出身の女優、箭内夢菜（やない・ゆめな＝26）が、20日放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。地元、郡山に広まるうわさについて明かした。2016年に今の事務所にスカウトされ芸能界入りをした。東京に出てきたのは21歳で、それまでは福島から通っていたと明かした。MCの博多大吉が「福島といえば松岡さんとか、TOKIOの皆さん」と切り出すと、箭内は「本当に、ヒーロー