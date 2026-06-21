女優の星野真里（４４）が８月２９、３０日に放送される日本テレビ系「２４時間テレビ」のチャリティーランナーに決定し、２１日に放送された同局系「ゴールデンストーンズ」内で発表された。星野は番組内で「去年、娘とともに『２４時間テレビ』には出演させていただいて、娘は生まれつきの難病である先天性ミオパチーという病気で、車いすであったり、人工呼吸器をつけて生活しているんですけど。彼女と過ごしていく中で、障