サッカーの北中米Ｗ杯グループリーグ第２戦（メキシコ・モンテレイ）で日本はチュニジアに４―０で快勝した。大阪・梅田で開催された「ａｄｉｄａｓＦＩＦＡワールドカップストアパブリックビューイングイベント」には午後１時から開始されるチュニジア戦を見るため、５３５人のサポーターが集結。無事に撃破すると大盛り上がりで、ある３０代男性は「日本代表が勝ってうれしいです。次のスウェーデン戦でも頑張ってほしい