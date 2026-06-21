◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１―２阪神（２１日・横浜）阪神・伏見寅威捕手は満身創痍のなか、高橋を５安打完投で開幕９連勝に導いた。２回の打席では中前打を放つも、一塁に全力疾走はできず、６回の二ゴロの際にはスイングした後に体勢を崩した。コンディションは万全ではなく、リーグ戦再開の１９日の一戦もベンチ外。それでも、藤川監督は全幅の信頼を置いており、昨オフに日本ハムからトレード移籍した最年長野手に先