日本テレビ系「ＧｏｌｄｅｎＳｉｘＴＯＮＥＳ（ゴールデンストーンズ）」（日曜・午後９時）が２１日放送され、次回放送で歌手の中森明菜が出演する予告映像が公表された。中森が日テレのバラエティー番組に出演するのは「２０年ぶり」と告知され、自身の名曲「ＤＥＳＩＲＥ」が流された。ロケで訪れた初の韓国で大はしゃぎする姿も映された。ネットでも驚きの声が続出。「明菜ちゃんにもビックリだ」「明菜ちゃんの告知