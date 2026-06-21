８月２９、３０日に放送される日本テレビ系「２４時間テレビ４９−愛は地球を救う−」のチャリティーランナーが、俳優・星野真里に決定したことが、２１日放送された同局系「ゴールデンストーンズ」内で発表された。星野は同局を通じ「私の娘は先天性ミオパチーという筋肉の難病を患い、電動車いすや人工呼吸器を使いながら日々暮らしています。娘と過ごしてきた１０年間の中で、すべての子どもたちが分けられることなく、子ど