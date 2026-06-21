２１日午後３時３５分頃、鹿児島県霧島市隼人町の温泉施設で、「子どもが（川に）落ちたかもしれない」と施設関係者から１１０番があった。県警霧島署の発表によると、行方がわからなくなっているのは熊本県八代市の保育園児田中嶺臣（れお）ちゃん（５）。同署は、１階の風呂場から外に出て、近くの川に転落した可能性もあるとみて調べている。嶺臣ちゃんは家族で貸し切り風呂に入浴。両親が脱衣所に移動した際、風呂場に１人
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