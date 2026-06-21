ＪＲ横須賀線（資料写真）２１日午後５時１０分ごろ、ＪＲ横須賀線の新川崎−横浜間で、宇都宮発逗子行きの普通電車が信号機の確認のため停車。運行に支障がないことを確認し、約５分後に運転を再開した。その後、同６時３５分ごろから同７時１５分ごろまで、同区間の付近で信号機の異常の有無などの確認を改めて行った。ＪＲ東日本によると、確認作業の影響で下り４本が区間運休、１９本が最大約３５分遅れ、約１万１千人に影