スタジオジブリの名作を原作としたスーパー歌舞伎『もののけ姫』。市川團子さん（22）、中村壱太郎さん（35）、中村時蔵さん（38）が演じるキャラクターたちの、それぞれの世界観を感じさせる新たなビジュアルが21日、公開されました。團子さん演じるアシタカは、弓を引き、ぐっと目線をすえる力強いビジュアル。背景にはアシタカを象徴する青色をあしらい、神秘的な森をイメージさせる木の葉が舞い散ります。壱太郎さん演じるサン