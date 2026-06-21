「カッコいいし、紳士だし……」ロックバンド・サカナクションの山口一郎が、16日深夜放送のニッポン放送『サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン』(毎週火曜25:00〜27:00)で、中島健人について語った。山口一郎○「中島健人くんと並んだときの俺って……」東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催された国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」(MAJ)で、最優秀楽曲賞を含む最多8部門を受賞したサカナクション。中島は同賞のアンバ